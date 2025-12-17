Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, daha sonra hep birlikte yemeklerin tadına baktı.
Öğrencilerden Mehmet Yiğit Özcan, yerli malı kullanımına dikkat çekti.
Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyan veliler de okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.
