        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:01
        Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

        Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, daha sonra hep birlikte yemeklerin tadına baktı.

        Öğrencilerden Mehmet Yiğit Özcan, yerli malı kullanımına dikkat çekti.

        Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyan veliler de okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

