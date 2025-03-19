Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        ABONE OL

        Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Burada konuşan Şahin, ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu aktardı. Şahin, "Bizler millet olarak ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını, şehit ve gazilerimizin fedakarlığını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz." dedi.

        Konuşmanın ardından dua edildi.

        Programa, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor
        Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor
        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi
        Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Kilis'te temaslarda bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Kilis'te temaslarda bulundu
        Tescilli Kilis tava iftar sofralarını şenlendiriyor
        Tescilli Kilis tava iftar sofralarını şenlendiriyor