Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Şahin, ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu aktardı. Şahin, "Bizler millet olarak ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını, şehit ve gazilerimizin fedakarlığını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Programa, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.