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        Kilis Valisi Şahin, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

        Kilis Valisi Tahir Şahin, muhtarlarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:12
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        Kilis Valisi Şahin, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, muhtarlarla iftar yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında merkez, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Muhtarların sorunlarını dinleyen Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, muhtarların destekleri ve fedakarlıklarıyla Kilis'in her geçen gün daha da geliştiğini belirtti ve katılımları için muhtarlara teşekkür etti.

        İftar programına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş ile ilgililer katıldı.

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