Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adresteki aramada, 50 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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