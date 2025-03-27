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        Kilis'te yeni evlerine kavuşan afetzedeler çifte bayram yaşayacak

        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:04
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        Kilis'te yeni evlerine kavuşan afetzedeler çifte bayram yaşayacak
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        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Depremlerden etkilenen Kilis'te evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kentte 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm, hak sahiplerine teslim edildi.

        Yıl sonuna kadar ise 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

        Deveciler ve Atatürk mahallelerinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına taşınan afetzedeler, bayramdan önce evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor.

        Depremzedelerden Mehmet Tokuşoğlu, AA muhabirine, deprem anını hala unutamadığını söyledi.

        Evinin ağır hasar gördüğünü dile getiren Tokuşoğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini belirtti.

        Depremin ardından bir süre kirada oturduklarını ifade eden Tokuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Devletimize Allah zeval vermesin. Biz evimizden ve devletimizden memnunuz. Allah bir daha kimseye depremi yaşatmasın. Evimiz çok güzel, kullanışlı, hiçbir eksiği yok. 3+1 olarak yapıldı ve bize teslim edildi, memnunuz. Bayramı evimizde geçireceğimiz için çok mutluyuz. İnşallah daha nice bayramları evimizde geçirmeyi Allah nasip eder."

        65 yaşındaki Hüsne Beşenk de devletin kendilerine her türlü yardımı yaptığını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Beşenk, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bütün devlet bizim için çalıştı. Dağı delip ev yaptılar." dedi.

        Yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan Beşenk, "Evimiz yapıldı ve taşındık. Evimiz çok güzel sanki köşkte ve cennette gibiymiş gibi rahat. Önceki evimiz kötüydü ve ben hayatımda böyle temiz bir ev görmedim. 1 yıl içerisinde evimiz yapıldı. Üstelik dağı taşı delip evler yapıldı, normalde mümkün değil 1 yıl içerisinde yapılması. Bu bir mucize olsa gerek." şeklinde konuştu.

        Evinde bayramı karşılayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Beşenk, "Allah nasip ederse temiz bir evde bayramı geçireceğiz. Bizle olan Cumhurbaşkanımızın her günü bayram olsun. Bayramı böyle güzel, villa gibi bir evde geçireceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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