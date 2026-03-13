Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilisli Zekiye teyze, 65 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

        Kilis'te yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Zekiye Delihacıoğlu, 65 yaşında katıldığı kursta kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilisli Zekiye teyze, 65 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

        Kilis'te yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Zekiye Delihacıoğlu, 65 yaşında katıldığı kursta kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

        Bilal Habeş Mahallesi'nde yaşayan Delihacıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen Haydar Atınç Kur'an Kursu'na katıldı.

        Azmiyle dikkati çeken Delihacıoğlu, kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

        Delihacıoğlu, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim okumayı çok istediğini ve bunu başardığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten Delihacıoğlu, "65 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kursta hocalarım sayesinde öğrendim, bana çok yardımcı oldular. Herkes öğrenebilir. Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur." dedi.

        İlim öğrenmenin beşikten mezara kadar devam ettiğini ifade eden Delihacıoğlu, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesine vesile olanlara teşekkür etti.

        Kur'an-ı Kerim öğreticisi Saniye Aydın ise "Öğrencilerimden çok memnunum. Zekiye Hanım da Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çok istekliydi. Çok azim ve gayret gösterdi. Önceleri 'Yapamam, öğrenemem.' diye çok ağladı ama sonunda öğrendi. En iyi öğrencilerimden biri oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Kilis'te yağış etkili oluyor
        Kilis'te yağış etkili oluyor
        Kilis'te Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Kilis'te Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı
        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftarda buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftarda buluştu
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı