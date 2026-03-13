Kilisli Zekiye teyze, 65 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Kilis'te yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Zekiye Delihacıoğlu, 65 yaşında katıldığı kursta kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.
Bilal Habeş Mahallesi'nde yaşayan Delihacıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen Haydar Atınç Kur'an Kursu'na katıldı.
Azmiyle dikkati çeken Delihacıoğlu, kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Delihacıoğlu, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim okumayı çok istediğini ve bunu başardığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten Delihacıoğlu, "65 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kursta hocalarım sayesinde öğrendim, bana çok yardımcı oldular. Herkes öğrenebilir. Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur." dedi.
İlim öğrenmenin beşikten mezara kadar devam ettiğini ifade eden Delihacıoğlu, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesine vesile olanlara teşekkür etti.
Kur'an-ı Kerim öğreticisi Saniye Aydın ise "Öğrencilerimden çok memnunum. Zekiye Hanım da Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çok istekliydi. Çok azim ve gayret gösterdi. Önceleri 'Yapamam, öğrenemem.' diye çok ağladı ama sonunda öğrendi. En iyi öğrencilerimden biri oldu." diye konuştu.
