Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı

        Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı

        Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına başlandı.

        Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

        Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.


        Tatlının yapımına ilişkin bilgi veren Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 280 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz." dedi.

        Arslan, gerebiçin evlerde de yapıldığını belirterek, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından bile talep oluyor. Almanya'ya dahi gönderdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftarda buluştu
        Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftarda buluştu
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı
        Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı
        Kilis'te meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi
        Kilis'te meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi