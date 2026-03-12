Kilis'te Ramazan Bayramı'nın gözde tatlısı gerebiç hazırlanmaya başladı
Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına başlandı.
Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.
Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.
Tatlının yapımına ilişkin bilgi veren Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 280 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz." dedi.
Arslan, gerebiçin evlerde de yapıldığını belirterek, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından bile talep oluyor. Almanya'ya dahi gönderdik." diye konuştu.
