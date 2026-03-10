Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ve el telsizi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.