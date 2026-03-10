Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ve el telsizi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı
        Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı
        Kilis'te meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi
        Kilis'te meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi
        Kilis'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Kilis'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor
        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor