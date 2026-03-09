Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Kilis Barosu, kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Kilis Barosu, kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Adliye binası önünde düzenlenen programda, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şükran Tekçe, burada yaptığı konuşmada her zaman kadınların yanında olacaklarını belirtti.

        Tekçe, "Kadınların yaşam hakkını savunmak yalnızca kadınların değil, insan olmanın gereğidir." dedi.






        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor
        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te "vefa iftarı" programında ko...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te "vefa iftarı" programında ko...
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz (2)
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz (2)
        Bakan Uraloğlu: "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 mi...
        Bakan Uraloğlu: "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 mi...
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz
        Bakan Uraloğlu: "Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına 24 yılda yaklaşık...
        Bakan Uraloğlu: "Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına 24 yılda yaklaşık...