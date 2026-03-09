Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        Kilis'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        Kilis'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli programlar düzenlendi.

        Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayına ilişkin hikayeler anlatıldı. 4 gün sürecek program kapsamında yaklaşık 2 bin öğrencinin etkinliklere katılması bekleniyor.

        Programın ilk gününde öğrenciler, etkinlik alanına geleneksel ramazan davulcularının çaldığı ritimler ve okudukları maniler eşliğinde giriş yaptı.

        Etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, projenin çocukların ramazan kültürünü tanıması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Açıkgöz, "Bugün burada evlatlarımızı davul sesleri ve manilerle karşılayarak onlara gerçek bir ramazan atmosferi yaşatmak istedik. 4 gün boyunca yaklaşık 2 bin öğrencimizi bu güzel ortamda ağırlayacağız." dedi.

        Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenirken, öğrenciler için fener yapımı ve boyama atölyeleri de düzenlendi.

        Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Mücteba Hamanry'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamanry'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor
        Kilis'te kadınların el emeğiyle yorgancılık yeniden canlanıyor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te "vefa iftarı" programında ko...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kilis'te "vefa iftarı" programında ko...
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz (2)
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz (2)
        Bakan Uraloğlu: "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 mi...
        Bakan Uraloğlu: "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 mi...
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz
        Bakan Uraloğlu: Barış, itidal ve diyalog önceliğimiz