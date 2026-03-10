Canlı
        Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı

        Kilis Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için 50 bin lira topladı.

        Giriş: 10.03.2026 - 13:50
        Kilis Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için 50 bin lira topladı.

        Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, Kur'an kurslarında düzenledikleri "Ramazan kumbarası" uygulamasına öğrencilerin katkı sunduğunu söyledi.

        Yardımlar için öğrencilere teşekkür eden Bozkurt, "Müftülük bünyesinde açtığımız 4-6 yaş Kur'an kurslarında yaptığımız proje kapsamında toplanan paraları öğrencilerimiz öğretmenleri ile gelerek bizlere teslim etti. Biz de bu paraları Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilere kitap hediye eden Müftü Bozkurt, bu duyarlılığa katkı sunan velilere de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

