        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

        Giriş: 13.03.2026 - 15:53
        Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki kabirlere, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sonrasında karanfil bırakıldı.

        Vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitler, programda rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

        Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, cennet ülkeyi kendilerine vatan kılan aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını belirtti.


        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilde aziz şehitlerin kabirlerinin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptıklarını anlatan Çelik, "Tek tek kabirleri, mezarları dolaşıyoruz. Buralarda bakım onarım ihtiyacı varsa mutlaka tespit ediyoruz. Yıpranmış bayraklarımız varsa mutlaka tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

        Şehit yakını Gazi Kıdemli Albay Mahmut Göktürk ise yapılan çalışmalardan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

