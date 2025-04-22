Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Çocukların yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Sizler bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın teminatısınız. Sizlere bırakacağımız en büyük miras, güçlü, büyük ve müreffeh bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya olacaktır. Bu bayram, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda sizlere olan inancımızın bir hatırlatıcısıdır. Sizlerin her alanda en iyi şekilde yetişmeniz için var gücümüzle çalışıyor, eğitiminizi ve gelişiminizi öncelikli meselemiz olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Altay, koltuğunu öğrenciye devretti
        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Altay, koltuğunu öğrenciye devretti
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te temaslarda bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te temaslarda bulundu
        Bakan Işıkhan, Kilis'te
        Bakan Işıkhan, Kilis'te
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te konuştu:
        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"
        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"
        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü