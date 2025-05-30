"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı

Katılımcılar, UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenmenin anlatıldığı alandaki stantları gezdi.

Öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunduğu programda yaralı kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı gösterildi.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı"nın 81 ilde uygulandığını belirten Söylemez "Bu programla öğrencilerimiz sağlık ekipmanlarını tanıyacak, ilk yardım eğitimi alacak, sağlıklı yaşamın temelini öğrenecekler. Daha da önemlisi kendilerine değer verildiğini, korunduklarını ve desteklendiklerini hissedecekler." dedi.

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