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        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı

        Kilis'te "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:21
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        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı
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        Kilis'te "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen programın Kilis'teki ilk saha uygulaması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

        Program kapsamında öğrencilere Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehber doğrultusunda teorik sağlık eğitimi verildi.

        Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, temel önceliklerinin Türkiye'nin geleceğini sağlık konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı"nın 81 ilde uygulandığını belirten Söylemez "Bu programla öğrencilerimiz sağlık ekipmanlarını tanıyacak, ilk yardım eğitimi alacak, sağlıklı yaşamın temelini öğrenecekler. Daha da önemlisi kendilerine değer verildiğini, korunduklarını ve desteklendiklerini hissedecekler." dedi.

        Söylemez, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunduğu programda yaralı kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı gösterildi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Okan Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve öğrenciler katıldı.

        Katılımcılar, UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenmenin anlatıldığı alandaki stantları gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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