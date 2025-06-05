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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü arife gününde de sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:05
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü arife gününde de sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nedal Ali (20), iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Türkiye'yi çok sevdik size teşekkür ederiz. Ülkemizde savaş bitti ve artık ülkemize döneceğiz." dedi.

        Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için mutlu olduğunu dile getiren Nağem Elali (12) ise "5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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