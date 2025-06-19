Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te "anız yakmayın" uyarısı

        Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "anız yakmayın" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

        Ziraat Odası Başkanı Kara, yazılı açıklamasında, hasat sonrası anız yakılmaması uyarısında bulundu.

        Kara şunları kaydetti:

        "Kilis’te daha önce yaygın olarak toprağı ikinci ürün ekimine hazırlamak için yakılan, ancak bu yöntemle toprağın zarar görmesine ve parasal değerinin kaybolmasına neden olan hububat saplarının, hayvancılıkta değerlendirilmek üzere satışı yapılarak ekonomiye kazandırılması için kampanya başlattık. Yıllardır süregelen anız yakmanın en fazla hasarı, çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılara henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlere zarar verdiği, havayı kirlettiği, anız atıkları ile beslenen hayvanların, topraktaki mikroorganizmaların ölmelerine hatta bazen çok büyük yangınların çıkmasına neden olmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?

        Benzer Haberler

        Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te eve ve araca ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te eve ve araca ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis Valisi Şahin'den Babalar Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den Babalar Günü mesajı
        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Gaziantep ve çevre illerde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutland...
        Gaziantep ve çevre illerde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutland...