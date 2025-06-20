Eğitim Bir-Sen Kilis şubesi üyeleri geleneksel pilav gününde buluştu

Eğitim Bir-Sen Kilis Şubesi tarafından geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

Söğütlüdere mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe sendika üyeleri katıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Bir-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, "Biz büyük bir sendikal aileyiz. Bu tür buluşmalar, hem sosyal bağlarımızı güçlendiriyor hem de birlikte mücadele etme kararlılığımızı pekiştiriyor. Katılım sağlayan tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.