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        Yeşilay'dan Kilis'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis Belediyesi personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:35
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        Yeşilay'dan Kilis'te bağımlılıkla mücadele eğitimi
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        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis Belediyesi personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Yeşilay Kilis Danışmanlık merkezi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, belediyede görev yapan personel ziyaret edildi.

        Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Nisanur Kendirci tarafından detaylı bilgi verildi.

        Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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