Yeşilay'dan Kilis'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Nisanur Kendirci tarafından detaylı bilgi verildi.

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