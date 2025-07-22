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        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı

        Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:37
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        Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı
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        Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı.

        Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

        Hasat çalışmalarına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Kilis'te 77 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğunu söyledi.

        Kilis'in ülkede fıstık üretiminde 6'ncı sırada bulunduğunu belirten Küçük, "İlimizde bugünlerde boz fıstık olarak tabir edilen ve baklava başta olmak üzere tatlılarda kullanılan, tam olgunlaşmamış erken fıstık hasadına başlandı. Boz fıstık lezzet, renk ve aroması itibariyle tatlı yapımında önem kazanmış oldu. Hasadı 1 ila 3 hafta devam edecek." dedi.

        Çerezlik olarak tüketilen Antep Fıstığı hasadının ise yaklaşık 1 ay sonra başlayacağını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde bu yıl yaşanan kuraklık ve don olaylarına bağlı olarak rekoltede bir miktar düşüş beklemekteyiz. Bu durum tarım sigortasının önemini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Bilindiği üzere tarım sigortası poliçesinde devletimiz yüzde 70'e varan oranda destekler vererek, çiftçimizin risklere karşı korunmasını sağlamaktadır. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon temenni ediyoruz."

        Çiftçi Mehmet Canbakış ise 20 dönümden yaklaşık 2 ton fıstık rekoltesi beklediğini dile getirerek, "Boz fıstık hasadına başlandı. Kuraklıktan dolayı geçen yıla göre fıstık rekoltemiz düştü. Ancak rekolteden yine de memnunuz. Boz fıstık baklavalık fıstıktır. Hasadın çiftçi kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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