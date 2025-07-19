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        Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki yangın iş yerine hasar verdi

        Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:08
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        Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki yangın iş yerine hasar verdi
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        Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

        Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusuna hasar verince gaz sızıntısı yaşandı.

        Doğal gaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

        Doğal gaz ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışını sağlayan vana kapatıldı, gaz sızıntısı önlendi.

        Olayda bir iş yerinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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