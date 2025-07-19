Kilis'te iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki yangın iş yerine hasar verdi

Doğal gaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğal gaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusuna hasar verince gaz sızıntısı yaşandı.

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