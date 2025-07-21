Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya göreve başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, göreve başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Osman Öztürk'ün yerine HSK kararnamesiyle Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya görevlendirildi.
Başsavcı Kaya, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
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