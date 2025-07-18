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        Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:05
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        Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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