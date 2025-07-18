Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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