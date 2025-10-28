Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Gaziantep, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra anıt defterini imzalayan Vali Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

        - Malatya

        Malatya'daki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        - Darende

        Darende ilçesinde ise protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla "Ecdadın İzinde 102'inci Yıl Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi önünde yürüyüşe başlayan protokol üyeleri ve öğrenciler, Zengibar Kalesi'ne kadar yürüdü.

        Burada dua edilmesinin ardından yürüyüş sona erdi.

        - Kilis

        Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bozaslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 107. yıl dönümünün de kutlandığı törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurumların yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Vali Şıldak ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Piyade İkmal Albay Mustafa Kürşat Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı
        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Motosiklet devrildi, sürücü ile eşi yaralandı
        Motosiklet devrildi, sürücü ile eşi yaralandı
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır...
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır...