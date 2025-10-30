Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Kızılay Haftası kutlandı

        Kızılay Haftası Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Kızılay Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kızılay Haftası Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kızılay Kilis Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanında Kızılay Haftası’nın farklı etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, "Kızılay'ın 157. kuruluş yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resim sergisi ve müzik dinletisi eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Resim sergisi Kilis Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve çeşitli kurum amirleri tarafından ziyaret edildi.

        Etkinlik süresince müzik dinletisi sunulurken, aynı zamanda kan bağışı, gönüllü kazanım standı ve çocuklara yönelik boyama etkinlikleri düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı
        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı