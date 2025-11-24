Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Vali Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Giriş: 24.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:31
        Vali Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, her şartta ve her koşulda fedakarca çalışan öğretmenlerin gününü kutladı.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en kadim ve en müstesna mesleklerinden biri olan öğretmenlik, emek, sabır ve adanmışlık üzerine kurulu, değeri hiçbir zaman maddi ölçüyle karşılanamayacak kadar saygın, sevgi ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlerimiz, yaptıkları özverili çalışmalar ile geleceğimizin teminatı olan nesillerimizi yetiştirmede toplumumuzda en önemli role sahiptir. Zira toplumların gelişmesi ve medeniyet seviyesinin yükselmesinde ilk basamak eğitimdir. Bilgi toplumuna giden yol da ancak nitelikli eğitimle mümkündür."

