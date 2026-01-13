Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Trabzon Valiliğine atanan Vali Şahin için veda yemeği verildi

        Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Vali Tahir Şahin için Kilis'te veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:00
        Trabzon Valiliğine atanan Vali Şahin için veda yemeği verildi
        Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Vali Tahir Şahin için Kilis'te veda yemeği düzenlendi.

        Bir düğün salonundaki programda konuşan Vali Şahin, Kilis'te 2 buçuk yıl kaldığını ve ekip olarak hizmetler yaptıklarını belirtti.

        Kilis'te görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalardan bahseden Şahin, beraber görev yaptığı kişilere teşekkür etti.

        Kilis'teki başarının ortak karar alarak olduğunu belirten Şahin, insanların birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve Kilis'teki birlikteliğin gücünden faydalandıklarını kaydetti.

        Şahin, konuşmasının sonunda programa katılanlardan "helallik" istedi.

        Katılımcılar tarafından Vali Şahin'e hediye takdiminde bulunuldu.

        Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile kurum müdürleri katıldı.

