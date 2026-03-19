Kilis'te arife gününde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.



Bayram dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler, Kuyumcular ve Paşa Hamamı Çarşısı'nı tercih etti.



Kurulan tezgahlardaki şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.



Alışverişe çıkanlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde yoğunluk oluşturdu.



Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, bayram öncesi alışverişin sürdüğünü, caddedeki yoğunluğun yerel esnafa katkı sağladığını belirtti.



Kuruyemişçi Yakup Zahteroğulları ise satışların bayram öncesinde iyi olduğunu kaydetti.



Zahteroğulları, Kilis'e özgü gerebiç tatlısı ile kuruyemişlere yoğun talep olduğunu ifade etti.













