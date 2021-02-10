Kilis'te 6 bin 541 dekar mera alanına 14 ton gübre atılacak

Kilis ve ilçelerinde meraları ıslah projesi kapsamında 6 bin 541 dekar mera alanına 14 ton gübre atılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Musabeyli ilçesi Kolpınar Köyünde 154 dekar alana bin 500 kilo gübre atıldı. Kilis’in ilçeleri ile 7 köyde 6 bin 541 dekar alana 14 ton gübre atılması çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Yetiştiricilerin büyük bir bölümü hayvanlarını meralarda otlatmak suretiyle kaba yem ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “ İlçe ve köylerimizde 6 bin 541 dekar mera alanına 14 ton gübre atılması başladı. Kolpınar Köyünde 154 dekar alana bin 500 kilo gübre atıldı. Koppınar köyünde mera alanlarının gübreleme işi tamamlanmıştır” dedi.

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