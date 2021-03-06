Kilis Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de korona virüs nedeniyle normalleşmenin başlaması üzerine Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tedbiri elde bırakmayarak, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Halkın yoğunlukta olduğu bölgeler başta olmak üzere ekiplerin dezenfekte işlemlerini aralıksız bir şekilde gece gündüz demeden sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.