Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yurtdışında Eğitim ve Kariyer Olanakları” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Kariyer Söyleşileri” kapsamında Merkez Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman “Yurtdışında Eğitim ve Kariyer Olanakları” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin kendilerine “Ben ne istiyorum”, “Amacım ne”, “Neden yurtdışında eğitim almak istiyorum” sorularını sorarak işe başlamaları gerektiğini belirten Karaman, eğitim almak istenilen üniversitelerin kabul koşullarını bilmenin, okul ücreti olup olmadığını araştırmanın, çift dille eğitim yapan ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi tecrübesi olan okulları tercih etmenin önemli olduğunu belirtti.

Özellikle ikinci bir dil öğrenmenin zor olmadığını ve bir yıllık sıkı bir çalışma ile IELTS ve TOEFL gibi sınavlardan istenilen puanların alınabileceğini ifade eden Karaman, yurtdışı okulların genel olarak akademik dönem başlangıcından bir yıl önce başvuruları aldıklarını ve değerlendirmeleri tamamladıklarını söyledi.

Konuşmasında devletimizin YLSY programı kapsamında birçok ülkeye belirli alanlarda lisansüstü öğrenci gönderdiğini ifade eden Karaman, kendisinin de bu programla ABD’de yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığını ve özellikle öğrencilerin bu programı düşünerek birçok eğitim fırsatlarından faydalanabileceklerini belirtti.

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