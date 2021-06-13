Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, kontrolden çıkıp park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Leyla A. yönetimindeki 33 AFE 176 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 79 AH 452 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Leyla A. ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-06-13 16:12:24
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