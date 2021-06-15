Kilis'te bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi

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Kilis’in Polateli ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısına Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, eşi Samiye Doğanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Klinik Psikolog Büşra Yağmurlu ile daire amirleri katıldı.

Polateli ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bir dizi faaliyet yapılmasına karar verildi.

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