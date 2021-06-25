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Silah ve mermi kaçakçılığından 2 kişi tutuklandı

İHA

Silah ve mermi kaçakçılığından 2 kişi tutuklandı

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında yakalanan 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye giden çimento yüklü iki araç durduruldu. Gümrük hangarına alınan şüpheli araçların yapılan aramada araçların çekicisinin yan dolaplarında bulunan karton kutulardan şüphelenen ekipler, bu kutuları bulundukları yerlerden çıkararak açtı. Açılan kutuların bazılarından tabanca mermisi, bazılarında da kurusıkı tabanca bulunduğu saptandı. 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak N.B. ile İ.B. ifadelerinin ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından N.B. ile İ.B. Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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