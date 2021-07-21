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Kilis Belediyesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Abdi Bulut Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Mahalle muhtarları, belediye personeli katıldı. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bayramlaşma törenine katılan herkesin bayramını tebrik etti.

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