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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çocuklar gülsün" diye oyuncak dağıtıldı

İHA

"Çocuklar gülsün" diye oyuncak dağıtıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde 200 öğrenciye "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" sloganı ile öğrencileri oyuncak dağıtıldı.
"Çocuklar Gülerse Dünya Güler" sloganı ile Polateli İlçe Emniyet Amirliği tarafından organize edilen Vali Güner Özmen Ortaokulu, Mağaracık İlkokulu ve Anaokulu ile 23 Nisan Anaokulunda 200 öğrenciye oyunca dağıtıldı. Oyunca dağıtım törenine Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İlçe Emniyet Amiri Sezer Kızıl ve Polis Merkezi Amiri Mehmet Çetin katıldı.

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