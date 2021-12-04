Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Bu yıl sonu bütün arazi yolların bakımonarım, büz boru çalışmalarını tamamlanacağını söyledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi tarafından köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Arazi yollarında malzemeli bakım ve büz boru çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu bütün arazi yollarımızın bakım, onarım, büz boru çalışmalarını bitireceğiz. Sahada çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
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