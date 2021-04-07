Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan elde edilen mal varlığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Kilis kent merkezi ile Gaziantep, İstanbul, Hatay, Şırnak ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.