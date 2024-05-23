Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" Mercidabık Savaşı'nın yapıldığı Kilis'in Yavuzlu köyünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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8 PANELDE 40 KONUŞMACI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “"8 panelde 40'a yakın konuşmacının göç ve enfeksiyonlar, göç ve el hijyeni, göç ve eğitim, böyle bir yaşamda anne olmak, göçte kadın, göçte gebe, göçte yaşlı ve sosyal değişimler gibi başlıkları olacak." dedi.

Kongre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek ile Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün "Bin yıllık kardeşlik ve Mercidabık" konulu konferansları ile devam etti.

Program, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir