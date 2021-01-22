Çin'in Şanghay kentinde şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı

KIYIM! Son dakika: Semaverde çay için fidan kesti! 825 lira ceza

Semaverde çay için ağaç kesti! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Ebulule Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı’nda Kilis Devlet Hastanesinin karşısında meydana geldi. Kanalizasyon borusu döşeyen müteahhit firmaya bağlı bir işçi, testere ile fidan halindeki ağacı kesti. Kestiği odunlarla semaverde çay pişiren işçinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Cep telefonu ve bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Olaydan haberdar olan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan hemen yetkili birimlere talimat vererek, şahsın bulunup cezai işlem uygulanmasını istedi. Şahsı bulan belediye ekipleri 825 TL para cezası kesti.

İşçi hakkında adli soruşturmanın da başlaması beklenirken, kesilen ağacın yerine Kilis Belediyesi tarafından yenisinin dikileceği öğrenildi.