Otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı

Kilis'te, park halindeki otomobilden 38 bin 900 dolar çalan ve polis tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
Otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı
0:00 / 0:00
DHA

DHA'nın haberine göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halindeki M.A.'ya ait otomobilde bulunan 38 bin 900 dolar çalındı.

Araç sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi.

M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla çaldığı 38 bin 900 dolar ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, facia ucuz atlatıldı
GÜNDEM Kağıthane'de facia ucuz atlatıldı
Antalya'da sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli oldu! -En son haberler
GÜNDEM Sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü, ceza belli ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı? Tolga Güleryüz nereli, evli miydi, neden öldü?
GÜNDEM Tolga Güleryüz kimdir?
İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in isimleri Adana’da yaşatılacak
GÜNDEM İsimleri Adana'da yaşatılacak
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
GÜNDEM Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
Konya'da 4 çocuklu çift, ölü bulundu -Güncel haberler
GÜNDEM 4 çocuklu çift, ölü bulundu
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
GÜNDEM Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı ...
Husumetlisi Pitbull ile saldırdı! Ölümden döndü - Haberler
GÜNDEM Husumetlisi Pitbull ile saldırdı! Ölümden döndü
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.