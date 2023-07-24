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        Haberler Gündem Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, memleketi Kilis'te büyük bir coşkuyla karşılandı

        Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, memleketi Kilis'te büyük bir coşkuyla karşılandı

        Kilis Vakfı İl Temsilciliği ve Alev Aktürk Parkı'nın açılışı için memleketine gelen Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, büyük bir kalabalık ve atlı spor kulübü üyelerince coşku ile karşılandı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 17:54
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        Aktürk'e Kilis'te coşkulu karşılama
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        Hayırsever işadamı Aktürk, doğup büyüdüğü memleketi Kilis’e bir ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul’da kurulu bulunan ve Kilislilerin uğrak yeri olan Kilis Vakfı’nın da başkanlığını yapan Aktürk, atlı spor kulübü üyeleri eşliğinde Kilis şehir merkezine giriş yaptı.

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaş Aktürk’ü kent girişinde karşıladı. Kilis Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile Kilis Vakfı’nın il temsilcisi Haşim Özyurt ve Vakıf Müdürü Adem Canözer de ziyaret esnasında Aktürk’e eşlik etti.

        Aktürk ve beraberindekiler daha sonra Kilis Vakfı temsilcilik binasına hareket etti. Bu esnada da Aktürk’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Aktürk’ün bu ilgi karşısında duygulandığı da görüldü.

        VAKIF BİNASI AÇILDI

        Aktürk ve beraberindekiler daha sonra Kilis Vakfı’na ait temsilcilik binasının açılışını gerçekleştirdi. Bina açılışına; Ak Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer ilgiler katıldı.

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        PARK AÇILIŞI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Aktürk geçen yıl vefat eden eşi Alev Aktürk adına Kilis Belediyesi’nce yapılan parkın açılış merasimine de katıldı.

        #Kilis Vakfı
        #Yaşar Aktürk
        #haberler
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