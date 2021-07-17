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Haberler Gündem Trafik "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı - Haberler
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak"ta trafik yoğunluğuna dikkat!
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AA

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar 30-40 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.Kırıkkale-Ankara kara yolunda oluşan yaklaşık 10 kilometrelik trafik kuyruğu drone ile görüntülendi.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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