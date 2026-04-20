Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Kilo verirken kalp sağlığında göz ardı edilen risklere dikkat!

        Kilo verirken kalp sağlığında göz ardı edilen risklere dikkat!

        Günümüzde kilo verme süreci çoğu zaman estetik kaygılar üzerinden ele alınsa da, bu sürecin kalp sağlığıyla olan doğrudan ilişkisi sıklıkla geri planda kalmaktadır. Bilinçsiz diyetler, hızlı kilo kaybı hedefleri ve yanlış egzersiz alışkanlıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde beklenmedik riskler oluşturabilir. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, kilo verme sürecinin kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilo verirken kalpteki risklere dikkat!

        Kilo verme sürecinde yapılan en yaygın hatalardan biri, hızlı sonuç elde etme isteğiyle uygulanan düşük kalorili ve dengesiz diyetlerdir. Bu tür beslenme modelleri kısa vadede kilo kaybı sağlasa da, uzun vadede kalp ritim bozuklukları, tansiyon dalgalanmaları ve elektrolit dengesizlikleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

        ANİ KİLO KAYBI KAS ÜZERİNDE STRES OLUŞTURUYOR

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yusuf Altınkaynak, özellikle ani kilo kaybının kalp kası üzerinde stres oluşturabileceğini belirterek, “Vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinden mahrum bırakılması, kalp kasının da yeterince beslenememesi anlamına gelir. Bu durum, fark edilmeden ilerleyen ciddi kardiyak problemlere zemin hazırlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Kalp krizi çoğu zaman ani gelişen bir tablo olarak algılansa da arka planda yıllar süren bir süreç yer alır. Bu sürecin temelinde ise damar sertliği, yani Ateroskleroz bulunmaktadır.

        Damar sertliği; damar duvarının iç yüzeyinde başlayan mikroskobik hasarlarla gelişir.

        Özellikle kontrolsüz seyreden yüksek tansiyon, damar duvarına her kalp atımıyla birlikte sürekli bir basınç uygular. Bu durum zamanla damar yüzeyinde küçük çatlaklara neden olur. Vücut bu hasarı onarmaya çalışırken kolesterol ve yağ parçacıkları bu alanlara yerleşir ve plak oluşumu başlar.

        Zaman içinde bu plaklar büyüyerek damar iç çapını daraltır ve kan akışını zorlaştırır. Bu durumda pıhtı oluşumu hızlanır ve kalp krizi riski yaşanabilir. Bu nedenle damar sertliği, belirti vermeden ilerleyen ancak sonuçları hayati olabilen bir süreçtir.

        Toplumda yaygın bir yanlış inanış, yağ dokusunun yalnızca enerji depolayan pasif bir yapı olduğu yönündedir. Oysa günümüzde yağ dokusunun aktif bir endokrin organ gibi çalıştığı bilinmektedir.

        REKLAM

        Fazla yağ dokusu, vücutta birçok hormon ve kimyasal sinyal üretir. Bu durum özellikle insülin direncinin gelişmesine zemin hazırlar. İnsülin direnci ise kan şekeri kontrolünü bozarak diyabet riskini artırırken, aynı zamanda damar yapısını da olumsuz etkileyerek kalp hastalıklarına zemin hazırlar.

        Hormonal denge de bu süreçten etkilenir. Erkeklerde testosteron seviyelerinde düşüş, kadınlarda ise adet düzensizlikleri görülebilir. Özellikle karın bölgesinde biriken yağ dokusu, yani visseral yağlanma, kalp-damar hastalıkları açısından en riskli yağlanma türü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kilo artışı yalnızca estetik değil, sistemik bir sağlık sorunu olarak ele alınmalıdır.

        KAS KAYBI METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR, KALBİ YORUYOR

        Kilo verme sürecinde en sık göz ardı edilen konulardan biri kas kütlesinin korunmasıdır. İnsan vücudu 30’lu yaşlardan itibaren doğal olarak kas kaybetmeye başlar. Bu sürece yanlış diyetler ve yetersiz fiziksel aktivite eklendiğinde kas kaybı hızlanır.

        REKLAM

        Kas oranı azaldıkça vücudun enerji harcaması düşer ve metabolizma yavaşlar. Bu durum hem kilo vermeyi zorlaştırır hem de verilen kiloların tekrar alınmasına neden olabilir.

        Kas kaybı arttıkça yağ dokusu oranı yükselir ve bu durum kalbin iş yükünü artırır. Kalp, artan yağ kütlesine kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu da uzun vadede kalp-damar sistemi üzerinde ek bir stres oluşturur.

        Bu nedenle sağlıklı kilo verme sürecinde amaç; kas kütlesini koruyarak yağ oranını azaltmak olmalıdır.

        KÜÇÜK SİNYALLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

        Kilo verme sürecinde bazı belirtiler, kalp sağlığı açısından uyarıcı olabilir. Çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi veya egzersiz sırasında aşırı yorgunluk hissi gibi durumlar, çoğu zaman normal kabul edilerek ihmal edilmektedir.

        Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor: “Sağlıklı bir birey günlük yaşamında kalp atışlarını belirgin şekilde hissetmez. Eğer kişi kalp ritmini fark etmeye başladıysa, bu durum mutlaka değerlendirilmelidir.”

        Hormonal dengesizlikler, metabolik hastalıklar ve psikolojik faktörler de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Özellikle kilo verememe, hızlı kilo alımı, yüksek tansiyon başlangıcı veya kan şekeri düzensizlikleri gibi durumlarda sürecin bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu yaklaşım, hem kalp sağlığını korumak hem de sürdürülebilir kilo yönetimi sağlamak açısından önemlidir.

        Kalp sağlığını koruyarak kilo vermek; yalnızca diyetle değil, yaşam tarzı değişikliği ile mümkündür. Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, stres yönetimi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, bu sürecin temel yapı taşlarını oluşturur.

        Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, “Kilo verme süreci yalnızca estetik bir hedef olarak değerlendirilmemelidir. Kalp sağlığını koruyarak ilerlemek, bu sürecin en önemli unsurudur. Bilinçsiz uygulamalar kısa vadede sonuç verse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kişiye özel, dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmelidir” dedi.

