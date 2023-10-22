Kilosu 3 bin Euro! Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi düzeltiyor!
Trüf mantarı, dünyanın en pahalı mantar türlerinden biridir. Kilosu 3 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, güçlü bir aromaya ve lezzete sahiptir. Trüf mantarı, sadece lezzetli değil, aynı zamanda insan sağlığı için de birçok faydası olan bir besindir.
Trüf mantarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. A, B, C ve D vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve potasyum gibi mineralleri içerir. İşte pahalı fakat bir o kadar da şifa besini olarak bilinen trüf mantarının faydaları...
TRÜF MANTARI FAYDALARI NELERDİR?
TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?
Trüf mantarı, genellikle çiğ olarak tüketilir. Ancak, pişirilerek de tüketilebilir. Trüf mantarı, salatalarda, makarnalarda, risottolarda ve et yemeklerinde kullanılabilir.
TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?
Dünyada “kara elmas” olarak adlandırılan trüf mantarları İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir.
TRÜF MANTARI ZARARLARI VAR MI?
Trüf mantarı, genellikle güvenli bir besindir. Ancak, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Trüf mantarı alerjisi belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve nefes darlığı bulunur.