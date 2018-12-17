ABD'nin Mississippi eyaletinde South Haven kentinde yaşayan 23 yaşındaki Christina, 321 kilo ağırlığında ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu.
Hareket dahi edemeyen genç kızın yaşı ilerledikçe kilosu da artmaya başladı.
Aşırı kilosu yüzünden intihar girişiminde bulunan Christina, çok zor günler geçirdiğini söyledi.
Kilo verip, sağlığına kavuşmayı kafasına koyan genç kızın ameliyat olabilmesi için önce biraz kilo vermesi gerekiyordu.
Doktorunun söylediği kiloya inen Christina mide küçültme ameliyatı oldu.
Başarılı bir ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Christina, aşırı kilolu olan insanlara zayıflamaları konusunda ilham oluyor.
KİLO VERDİ, MODEL OLDU
Sam Rouen, 2008'de vücut ağırlığının en yüksek yüzdesini kaybedenin ödül aldığı bir yarışmaya katıldı.
Rouen, kilo vererek yarışmayı kazanan isimlerden biri oldu.
Avustralya gazetesi The Daily Telegraph'ın haberine göre; O sıralar 19 yaşında olan Rouen, 154 kilo ağırlığındaydı. Yarışmaya katıldıktan sonra 71 kilo verdi.
Sam Rouen, kilo verdikten sonra kilo yapabilecek alışkanlıkları hayatından çıkardı ve sağlıklı beslenme ile egzersizi yaşam tarzı haline getirdi.
Şimdilerde itfaiyeci olan Sam Rouen, itfaiyecilere özel hazırlanan bir takvimde model olarak boy gösterdi.
Ancak kilolu günlerini geride bırakmış olsa da kiloya dair bazı kaygıları olan Rouen, "Hala plajda gömleğimi çıkarmayı sevmiyorum" dedi.
"HALA PLAJDA GÖMLEĞİMİ ÇIKARMAYI SEVMİYORUM"
İlham verici bir hikayesi olan Sam Rouen, sağlıklı yaşam için özverili ve azimli çalışmalarıyla neler yapılabileceğini gösterdi. Hayallerini gerçekleştiren ve bir itfaiyeci olan Rouen, "Biraz sıkı çalışma ve sebatla düşlerinizi yerine getirebilirsiniz" dedi.
165 KİLODAN 79 KİLOYA İNDİ
İzmir'de 165 kiloya kadar çıkması sonrası baş gösteren sağlık sorunları nedeniyle kilolarına savaş açan radyo programcısı Özgür Özkök, 86 kilo vererek hem sağlığına kavuştu hem de giymeyi hayal ettiği kıyafetlerin tanıtımı için modellik yapmaya başladı.
AA'nın haberine göre; kentteki bir radyoda program ve çeşitli etkinliklerde sahne sunumu yapan 38 yaşındaki Özkök, aşırı tükettiği hazır yiyecekler ve hareketsiz yaşam nedeniyle 165 kiloya kadar çıktı. Kiloları nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan Özkök, zayıflamak için çareler aramaya başladı.
Diyetisyene giden Özkök, yürüyüşe ve kondisyon aletlerinde spor yapmaya başladı. Özkök, kararlı bir şekilde sürdürdüğü zayıflama programı sayesinde 1 yıl sonra istediğini elde etti.
Özkök, lise yıllarında uğraştığı sporu bırakmasının ardından dengesiz beslenmeyle aşırı kilo aldığını, sağlığının bozulması üzerine gittiği bir doktorun muayenehanesindeki tartıda 165 kilogramı gördüğünü anlattı.
Bu noktadan sonra hayatının değiştiğini belirten Özkök, diyete ve spora başladığını, mide küçültme operasyonu geçirdiğini ifade etti. Özkök, 1 yıl içerisinde 86 kilo vererek 79 kiloya indiğini belirtti.Fazla kilolarından kurtulduktan sonra iş hayatında güzel gelişmeler olduğunu söyleyen Özkök, şöyle konuştu:
"Radyoda sadece ses olarak varsınız, görüntü olarak yoksunuz. Ama sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte artık biraz daha ekranda göz önünde olmaya çalışıyorsunuz. Görsellik ön planda olduğu için kilolarla bunu başaramıyordum açıkçası ve ben artık kilolarla savaşmaya karar verdim. Kilo verdikten sonra daha görseli ön planda işlerde yer aldım.
Özellikle sahne sunumlarında, konserlerde, festivallerde daha sık yer almaya başladım. Bunun yanı sıra birkaç firma ile kıyafet çekimi için anlaştık. Kataloglarda yer almaya başladım. Eskiden bir butiğe girdiğimde kendime kıyafet bulamazdım. Mağazalardan moralim bozuk şekilde çıkardım. Şimdi aynı ürünlerin en küçük bedenleri üzerimde, onların reklam çekimlerini yapıyorum."
Geçmiş dönemden kalan bütün kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını, o bedene sahip kişileri bulmakta bile zorluk çektiğini aktaran Özkök, hatıra olarak sadece bir eşofmanını sakladığını söyledi. Özgür Özkök'ün 7 yaşındaki kızı Ayşe Özkök de babasının kilo vermesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam şimdi zayıfladı hiç kimse onu tanıyamıyor. Ben de babamın zayıf halini seviyorum. Babamla parka gittiğimizde istediğimiz gibi koşabiliyoruz ve çok eğlenebiliyoruz artık" dedi.
"BU KİLOLARLA 30 YAŞINA KADAR YAŞAYAMAZSIN"
ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.
Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi ve bıçak altına yattı.
Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.
Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.
Ameliyat ve kilo vermek için sarfettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.
Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.
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