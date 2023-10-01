Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? İşte Milyonluk sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? İşte Milyonluk sorunun yanıtı

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru açıldı. Yaşanan bu gelişme, "Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtı nedir?" Sorusunu gündeme getirdi. Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı 12. soruyu bilmesi durumunda 5 milyon değerinde 13. soruyu görme şansı yakalayacak. İşte detaylar...