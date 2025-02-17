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        Haberler Magazin Kim Sae-ron evinde ölü bulundu

        Kim Sae-ron evinde ölü bulundu

        Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, evinde ölü olarak bulundu. 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 08:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:49
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        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
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        Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Oyunculuğa 2009'da çocuk oyuncu olarak adım atan ve 'The Man from Nowhere' ve 'The Neighbor' gibi yapımlardaki rolleri ile tanınan Kim Sae-ron, evinde ölü olarak bulundu.

        Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre; 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

        Polis ünlü oyuncunun ölümünü soruşturuyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

        KIM SAE-RON HAKKINDA

        2000'de doğan Kim Sae-ron oyunculuğa 2009'da başladıktan sonra 'The Man from Nowhere' ve 'The Neighbor'daki rolleriyle ün kazanmıştı. 2023'te gösterime giren 'Bloodhounds' ünlü oyuncunun rol aldığı son film oldu.

        Kim Sae-ron Mayıs 2022'de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve daha sonra oyunculuk kariyeri büyük yara almıştı. Mahkemede para cezasına çarptırılan ünlü oyuncunun ölümü de son yıllarda Güney Koreli birçok yıldız oyuncu gibi sır ölümler halkasına eklendi.

        Kasım 2024'te bir başka Güney Koreli ünlü oyuncu Song Jae-rim, evinde ölü bulunmuştu.

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        #Kim Sae-ron
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