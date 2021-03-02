İngiltere'de yayınlanan 'Made in Chelsea' adlı yapım ile ünlenen tasarımcı Kimberley Garner, bir süredir Miami'de tatil yapıyor.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Garner, önceki gün moda tasarımcısı Julien Macdonald'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile bir plajda görüntülendi.