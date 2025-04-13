Fatura düzenlemesi detayları açıklandı. Bu kapsamda, konut ve iş yerleri için elektrik faturalarında köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Tüm vatandaşlara sağlanan devlet desteği artık sınırlı olacak; enerji tüketimi belirlenen sınırı aşanlar, destekten faydalanamayacak. Yeni uygulamayla birlikte, her fatura kaleminde devletin katkısı ayrı bir kalem olarak yer alacak, böylece vatandaşlar kendi ödedikleri tutarı ve devletten gelen katkıyı net şekilde görebilecek. İşte güncel bilgiler...