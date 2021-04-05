25 yaşlarında! 15 kez bıçaklandı! Cinsiyeti: Kadın! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma gecesi Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

25 YAŞLARINDA, 15 BIÇAK DARBESİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı aydınlatmak için başlattığı geniş çaptaki çalışma devam ediyor. Büyük bir titizlikle olayı soruşturan ekipler, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.